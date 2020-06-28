صدمة للسيارات اليابانية في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هوت مبيعات السيارات اليابانية في كوريا الجنوبية وسط نزاع تجاري طويل الأمد بين الجارتين الآسيويتين وجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية،تراجعت مبيعات سيارات هوندا موتور في كوريا 73% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 1,323سيارة .

كما قررت شركة نيسان موتور الانسحاب من كوريابعد 16 عامًا من دخولها إليها وسط ضعف المبيعات بسبب استمرار المشاعر المعادية لليابان وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت نيسان وعلامتها التجارية الفاخرة إنفينيتي انخفاضا بنسبتي 38 % و 71 % في المبيعات ، على التوالي في الفترة من يناير إلى مايو.

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وأظهرت بيانات الصناعة أيضا أن شركة تويوتا موتور وعلامتها التجارية الفاخرة لكزس عانتا أيضًا من صدمة بسبب الركود طويل الأمد ، حيث انخفضت مبيعاتهما 57% و 64 % على التوالي في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي يوليو الماضي،شددت اليابان اللوائح الخاصة بالصادرات إلى كوريا الجنوبية لثلاث مواد ذات تقنية عالية ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.

وفي أغسطس، أزالت اليابان أيضا كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي حصلت على معاملة تفضيلية في الإجراءات التجارية.

وتنظر كوريا الجنوبية إلى هذه التحركات على أنها انتقام من قرارات المحكمة العليا لعام 2018 التي تأمر الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية 1910-1945.