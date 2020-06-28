115 مليار درهم قيمة تجارة السيارات في الإمارات

بلغت قيمة تجارة الإمارات من السيارات والدراجات والعربات 115.2 مليار درهم خلال عام 2019، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".



وتعكس هذه الأرقام حفظا الإمارات على مكانتها كمركز إقليمي ومحطة إعادة تصدير لدول منطقة الشرق الأوسط في هذا النوع من السلع.

واستوردت الإمارات سيارات ودراجات وعربات خلال العام الماضي بقيمة وصلت إلى 70.6 مليار درهم بحسب الاحصائيات التي أصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

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ويوضح هذا الرقم مدى الأهمية التي تحظى بها هذه التجارة في الإمارات الأمر الذي حولها إلى قبلة لكبار التجار في منطقة الشرق الأوسط للحصول على احتياجاتهم من السوق المحلي وإعادة شحن مستورداتهم عبر موانئها.

ويشكل هذا النوع من التجارة نحو 7.1% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال العام 2019 والتي تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون درهم.

وعلى مستوى تجارة التصدير وإعادة التصدير من السيارات والدراجات والعربات فقد بلغت خلال العام 2019 نحو 44.63 مليار درهم منها 43.2 مليار درهم لإعادة التصدير.