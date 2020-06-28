الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/6/28 05:17 م بتوقيت أبوظبي
بلغت قيمة تجارة الإمارات من السيارات والدراجات والعربات 115.2 مليار درهم خلال عام 2019، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وتعكس هذه الأرقام حفظا الإمارات على مكانتها كمركز إقليمي ومحطة إعادة تصدير لدول منطقة الشرق الأوسط في هذا النوع من السلع.
واستوردت الإمارات سيارات ودراجات وعربات خلال العام الماضي بقيمة وصلت إلى 70.6 مليار درهم بحسب الاحصائيات التي أصدرها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
ويوضح هذا الرقم مدى الأهمية التي تحظى بها هذه التجارة في الإمارات الأمر الذي حولها إلى قبلة لكبار التجار في منطقة الشرق الأوسط للحصول على احتياجاتهم من السوق المحلي وإعادة شحن مستورداتهم عبر موانئها.
ويشكل هذا النوع من التجارة نحو 7.1% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال العام 2019 والتي تجاوزت قيمتها 1.6 تريليون درهم.
وعلى مستوى تجارة التصدير وإعادة التصدير من السيارات والدراجات والعربات فقد بلغت خلال العام 2019 نحو 44.63 مليار درهم منها 43.2 مليار درهم لإعادة التصدير.
كانت هذه تفاصيل خبر 115 مليار درهم قيمة تجارة السيارات في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.