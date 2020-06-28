سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 28 يونيو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 7 جنيهات كاملة، بينما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا في بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيها للبيع.



وتكرر سعر المركزي في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء، فسجل الدولار تراجعا كبيرا للغاية عند 133 جنيها، مقابل 140 جنيها أمس السبت، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وبذلك يواصل الدولار تراجعه في السوق السوداء لليوم الثاني على التوالي، في ظل حرب تشنها أعلى سلطة في السودان على تجار العملة والمضاربين.

وتشن لجنة الطوارئ الاقتصادية، الحرب على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء بالسودان، إذ أقسم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان حميدتي، بأنه لن يترك شخصا يتاجر بالعملات الأجنبية "الدولار" مهما كان مركزه.

وفي وقت سابق، قال متعاملون لـ"الخليج 365" إن تصريحات حميدتي سببت ارتباكا كبيرا في السوق الموازية، وقادت المخاوف إلى ارتفاع قيمة الجنيه السوداني.

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ويأتي ذلك، بالتزامن مع انتعاش خزينة الخرطوم من النقد الأجنبي في ظل اتفاقات مؤسسية وتعهدات دولية.

ويوم الخميس، تعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال مسؤولون في المؤتمر الذي نُظم عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان.

وقبلها، نجح السودان في ترتيب اتفاق مع برنامج الأغذية العالمي لاستيراد آلاف الأطنان من القمح ودفع الثمن بالعملة المحلية، ما وفر على الخزانة مبالغ دولارية كبيرة.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.69 جنيه للشراء و62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.85 جنيه للشراء و68.19 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 177.59 جنيه للشراء و178.47 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك المركزي.