أوبر تعلن عن ١٠ إجراءات جديدة للسلامة وبروتوكول للرحلات خلال فترة التعايش مع "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة أوبرعن إطلاق ١٠ إجراءات جديدة للسلامة تزامناً مع إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد، تتضمن هذه الإجراءات جعل الكمامات إجبارية للركاب والسائقين وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية، وتقديم خدمات تعقيم مجانية للسيارات، وإطلاق خاصية تكنولوجية جديدة للتأكد من ارتداء السائق للكمامة، إلى جانب تطبيق بروتوكولات جديدة للرحلات.

قال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر: "تظل سلامة الركاب والسائقين أولويتنا القصوى، فنحن نخطط منذ فترة كيفية تطوير التجربة على منصة أوبر لتتناسب مع التعايش مع فيروس كورونا المستجد في الفترة المقبلة. وما زلنا مستمرين في فهم احتياجات المستخدمين في ظل الظروف الحالية للاستمرار في إتاحة وسائل تنقل تحافظ على معايير التباعد والنظافة والسلامة. ولهذا يسعدنا إطلاق إجراءات السلامة الجديدة كي يشعر كل من يستخدم التطبيق بالأمان والراحة أثناء الرحلات".

وتتضمن إجراءات السلامة التي تم الإعلان عنها:

* أولاً احتياطات النظافة ما قبل الرحلة وتشمل:

- تعقيم السيارة: قامت شركة أوبر بالتعاون مع ناسيتا أوتوكير لتقديم خدمات التعقيم المجاني لسيارات السائقين المؤهلين في ٥ فروع لمراكز ناسيتا أوتوكير في القاهرة والإسكندرية.

- قائمة مرجعية للسلامة: أصدرت شركة أوبر قائمة مرجعية تفاعلية جديدة يجب على الركاب والسائقين الإقرار بها قبل استخدام التطبيق للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم:

- السائقين: يتعين عليهم اتباع نصائح السلطات المحلية فيما يخص فيروس كورونا المستجد، بما فيها غسيل اليدين، تنظيف

السيارات، واستخدام منتجات التطهير والتعقيم. عند الدخول على التطبيق، سوف يتلقى السائق قائمة مرجعية تحتوي الخطوات التي يجب تأكيدها قبل استقبال الرحلات عبر منصة أوبر.

- الركاب: سوف يُطلب منهم أيضاً اتخاذ تدابير احترازية والتي تتضمن إرشادات الصحة العامة، ثم يتلقون تنبيهات تذكرهم قبل كل رحلة باتباع أفضل ممارسات الحفاظ على الصحة وقواعد النظافة، مثل غسل الأيدي قبل دخول السيارة والجلوس في المقعد الخلفي وفتح النوافذ من أجل التهوية.

- خاصية تتبع ارتداء الكمامة: قامت شركة أوبر بإطلاق خاصية تعريف الوجه داخل التطبيق للتأكد من ارتداء السائق للكمامة قبل استقبال الرحلات. وما أن يتم تأكيد هذا، سوف يتلقى الراكب رسالة أن السائق يرتدي كمامة وأنه اتخذ الاحتياطات اللازمة وجاهز لبدء الرحلة.

- الإلغاء المجاني لدواعي السلامة: يمكن للسائق أو الراكب إلغاء الرحلة بدون غرامة إذا لم يلتزم أحدٌ منهم بارتداء الكمامة. ويجب أن تكون هذه الإلغاءات ذات صلة بدواعي السلامة، حيث تمنع إرشادات المجتمع من شركة أوبر التمييز ضد أي شخص نظراً لنوعه أو جنسيته.

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- تعويض ثمن المعقمات: تقوم شركة أوبر بتغطية تكلفة المعقمات مرة واحدة للسائقين المؤهلين عند شرائهم للمعقم أو المطهر.

* ثانياً بروتوكول جديد أثناء الرحلة ويشمل:

- ارتداء الكمامة إجباري: إن جميع الركاب والسائقين مطالبين الآن بارتداء الكمامة عند استخدامهم تطبيق أوبر، اتباعاً لأحدث إرشادات السلامة التي نصت عليها الحكومة المصرية. وقد قمنا بإمداد السائقين بكمامات مجانية من خلال فروع مراكز ناسيتا أوتوكير، كي نساعدهم على اتباع إرشادات السلامة الصادرة عن السلطات العامة.

- خفض عدد الركاب: تم خفض عدد الركاب إلى ٣ أشخاص كحد أقصى، ونحث الركاب على الجلوس في المقعد الخلفي لتحقيق التباعد الجسدي بينهم وبين السائقين.

- الدفع الالكتروني: يتم تشجيع الركاب على الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو عبر منافذ فوري لتفادي تبادل النقود.

- استطلاع رأي جديد للصحة والسلامة: استطلاع الرأي الذي يلي الرحلة يحتوي الآن بنوداً جديدة، بما فيها سؤال حول إذا كان الراكب أو السائق يرتدي كمامة. سيتم تقييم الآراء الواردة وفقاً لإجراءات شركة أوبر حول الارتداء الإجباري للكمامة.

وفيما يتعلق بخدمة أوبر باص، فوفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة، فسوف يتم تطبيق جميع إجراءات السلامة على أوبر باص أيضاً، والتي منها ارتداء الكمامة إجباريا على جميع الركاب والسائقين خلال الرحلة. بالإضافة إلى تثبيت أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات والتي يمكن للركاب استخدامها عند الصعود أو النزول من الحافلة. كما تم تحديد عدد الركاب ليصبح ٨ أفراد هو الحد الأقصى للرحلة الواحدة وذلك لخلق مسافة آمنة من التباعد الجسدي بين الركاب.

قالت "أوبر"، إنه سيتم تطبيق معايير السلامة الجديدة على كل منتجات شركة أوبر وستظل مفعلة خلال الفترة القادمة، وسيعاد تقييمها بناءً على ما يستجد من إرشادات وإجراءات الجهات الصحية الرسمية، مضيفة أنها تتطلع قدماً إلى مواصلة العمل عن قرب مع الحكومة المصرية والهيئات الصحية العامة للمساعدة في الحفاظ على سلامة الجميع عند استخدام التطبيق.