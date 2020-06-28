كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح للعناية بمقاعد السيارة الجلدية في فصل الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على مقاعد السيارة الجلدية، لكي تظل محتفظة بمروتنها أطول فترة ممكنة.

وأوضحت مجلة "أوتو تسايتونج" الألمانية للسيارات، أن تنظيف الفرش الجلدي يمكن كل عام في بداية شرائها، ولكن كلما كان الجلد أقدم في العمر يحتاج إلى العناية بكثرة يعلى صاحب السيارة تنظيف المقعد الجلدي مرتين في العام، وفي حالة كان فرس السيارة الجلدي فاتح الليون يمكن العناية به كل 3 أشهر للحفاظ عليه

خطوات العناية بالفرش الجلدي داخل السيارة في الصيف:

والعناية بالفرش الجلدي داخل السيارة تتم عن طريق إزالة الاتساخات والأتربة بالمكنسة الكهربائية، مع التأكد من عدم خدش الفرش الجلدي.

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تنظيف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة، مع مراعاة أن يتم المسح بالقطعة الإسفنجية في اتجاه واحد.

مسح الجلد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة بعد استخدام منظف الجلود.

وبالنسبة لمقاعد موديلات الكابريو المكشوفة، ينصح الخبراء باستخدام مواد العناية المزودة بواقيات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. .

تلميع المقعد الجلدي بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة حتى تتم إزالة الكميات الزائدة من منتج العناية.