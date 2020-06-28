فولكسفاجن أرتيون تطل بتصميم جديد أكثر رحابة.. تعرف على السعر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 - وكالات الأحد 2020/6/28 12:25 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/6/28 12:25 م بتوقيت أبوظبي

تستعد شركة فولكسفاجن لإطلاق أيقونتها أرتيون Arteon الجديدة في الأسواق خلال أكتوبر/ تشرين الأول القادم بتصميم جديد أكثر رحابة وبسعر يبدأ من 44 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد يطل ببعض الملامح التصميمية الجديدة، فضلا عن توسعة عائلة السيارة بنسخة الهيكل Shooting Brake. كما يتسع برنامج الدفع للمرة الأولى بنسخة هجين Plug-in. وتظهر نسخة Shooting Brake بطول 4.87 متر مثل الموديل رباعي الأبواب، لكن السقف يرتفع بمقدار 2 سم. كما تتمتع النسخة الجديدة بغطاء خلفي يتم فتحه بآلية كهربائية؛ حيث تصل سعتها إلى 1632 لترا. Advertisements ويتميز الموديل الجديد من Arteon من خلال التصميم الجديد للمصابيح، وخيار شبكة المبرد المضاءة. وتجلب الأدوات الرقمية الجديدة مزيدا من الحداثة للسيارة، مع الاعتماد على مجموعة موسعة من الأنظمة المساعدة. وتتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 110 كيلووات/150 حصان إلى 235 كيلووات/320 حصان. وتعتمد النسخة الهجين على سواعد محرك بنزين وآخر كهربائي بقوة إجمالية 160 كيلووات/218 حصان. وتبلغ هذه النسخة مدى السير 54 كم عند انفراد المحرك الكهربائي بعملية الدفع.

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