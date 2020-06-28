مصر تكشف عن أول سيارة كهربائية من إنتاج النصر بعد توقف 11 عاما

كشف وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق عن نموذج السيارة الكهربائية المستهدف إنتاجها من خلال شركة النصر للسيارات مع شركة دونج فينج موتورز الصينية.

وقال توفيق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :“هذا نموذج السيارة الكهربائية المنوي إنتاجها في النصر للسيارات باذن الله”.





أضاف وزير قطاع الأعمال العام: “جاري الانتهاء من الدراسات التفصيلية و الاتفاقيات مع شركة Dongfeng Motors الصينية بعد توقيع الاتفاقية منذ أسابيع. السيارة مداها حوالي 400 كيلومتر للشحنة الكاملة”.

النصر للسيارات تعود بعد 11 عاما



وصنعت شركة النصر لصناعة السيارات علامة تجارية مميزة منذ تأسيسها، لكنها تراجعت في سباق السيارات وزحام الاستيراد، فتوقفت عجلاتها قبل 11 عامًا، ثم تعود للدوران مرة أخرى، وسط بارقة أمل بإمكانية "لف المفتاح" والانطلاق من جديد.

وتستعد شركة "نصر" لإعادة إنتاج سيارة مصرية، ليست فقط السيارة العادية، لكنها ستكون بوابة دخول تكنولوجيا السيارات الكهربائية لشمال أفريقيا.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قبل أسبوعين، مذكرتي تفاهم مع شركتين عالميتين، لدراسة تصنيع سيارات عادية، وسيارات كهربائية في شركة النصر للسيارات.

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وتعد شركة النصر للسيارات من أبرز الشركات الخاسرة، التابعة للشركة القابضة المعدنية، وبلغت خسائرها 11.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017، بحسب بيانات الشركة.

والنصر للسيارات" شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم تأسيسها بقرار جمهوري رقم 913 مايو 1960، على مساحة تبلغ حوالي 480 ألف متر مربع، لتحتوى على عدد (4) مصانع.

كانت أشهر منتجات الشركة سيارات الركوب "فيات" والتي أنتجت منها طراز (نصر 1100 – نصر 125 – نصر 126 – نصر 127 – نصر 128– نصر 133 – نصر 131 – تمبرا – بولونيز – فلوريدا).

كما اشتهرت الشركة بسيارة نصر شاهين (SL1600 ) قدرة 96 حصان - سيارة نصر شاهين (S1400 ) قدرة 78 حصان - بالتعاون مع شركة توفاش التركية - سيارة نصر فلوريدا (1400) قدرة 71 حصان - سيارة نصر فلوريدا بالتكييف (1400) قدرة 71 حصان بالتعاون مع شركة زاستافا اليوغسلافية.

تاريخ أليم

استمرت الشركة في تصنيع جميع منتجاتها حتى عام 2000، حينها تم تقسيم الشركة إلى شركتين، وفصل نشاط تصنيع الأتوبيس واللوري والجرار الزراعي تحت مسمى الشركة الهندسية لصناعة السيارات، فيما استمرت شركة النصر في تصنيع سيارات الركوب حتى عام 2009.

ووضعت الشركة في عام 2009، تحت التصفية، إلى أن قررت الجمعية العمومية للشركة وقف تصفيتها في 2016، وإعادة دراسة كيفية تشغليها مرة أخرى.