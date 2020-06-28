شيري تطرح سيارة جديدة شبيهة "رينج روفر"

بدأت Cheryexeed إحدى العلامات التابعة لشركة صناعة السيارات الصينية الشهيرة شيري، في بيع سيارة جديدة في أسواق روسيا وبعض الأسواق العالمية، تشبه سيارات "رينج روفر" الإنجليزية الفارهة.

وتحمل السيارة الجديدة اسم Cheryexeed TXL، وبنيت شبيهة "رينج روفر" الجديدة على منصات M3X التي طورتها Chery مع شركة Benteler الألمانية، وأثبتت جدارتها في العديد من الاختبارات.

وتأتي Cheryexeed TXL بهيكل مميز بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 170 سم،

تبلغ المسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم.

وتحمل السيارة روح العصرية والأناقة، وزينت شيري سيارتها الجديدة بمصابيح أمامية وخلفية ضيقة، وبعناصر من الكروم اللماع على محيط الهيكل وداخل قمرة القيادة، كما أولت اهتماما واضحا بتصميمها من الداخل، إذ زوتها بناقل حركة بتصميم مميز، وبواجهة قيادة متطورة فيها أحدث التقنيات المتوفرة في السيارات الحديثة، إضافة إلى

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مقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عبر أنظمة كهربائية.

وزودت شبيهة "ريينج روفر"، بوسائد حماية هوائية من الحوادث تضمن سلامة جميع الركاب، وأنظمة لركنها بشكل آمن تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، إضافة إلى أنظمة إلكترونية لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات.

وتستطيع السيارة اجتياز الطرق الوعرة بفضل هيكلها الذي يرتفع عن الأرض نحو 21 سم، وعجلاتها الكبيرة، ونظامي الدفع الأمامي والرباعي، كما تتميز باستهلاكها القليل من الوقود بفضل محركها المتطور الذي يعمل بالبنزين، والذي جاء بسعة 1.6 ليتر وعزم 190 حصانا.