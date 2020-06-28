هل سيؤثر مقترح إحلال السيارات الملاكي المتهالكة على سوق المستعمل؟

كتب: باسل الحلواني

أكد محمود حماد، أن مقترح وزارة المالية بشأن استكمال مراحل جديدة من مشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، سوف يؤثر على سوق السيارات المستعملة حال تطبيقه، لكنه في الوقت نفسه سيحقق فائدة كبرى في مقدمتها الحد من تلوث الهواء والحفاظ

على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودًا أقل.

اقترح "حماد"، أن يشمل المقترح السيارات الملاكي التي مر عليها 30 عاماً، وليس 20 عاماً، كمرحلة أولى.

صرح رئيس قطاع المستعمل، لـ"سيارات الوفد"، أنه من الضروري توفير حوافز خاصة لملاك المركبات القديمة التي سيتم إحلالها، مثل تقديم دعمًا نقديًا أو تسهيلات بنكية وتخفيضات خاصةً أن هناك آلاف السيارات التي من المنتظر أن تتأثر بالقرار.

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قال "حماد"، إن شركات السيارات والمصانع المصرية قادرة على إنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن مصر تسعى بقوة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.