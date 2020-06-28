ننشر أحدث قائمة سعرية لأسعار قطع غيار "ساوإيست DX3"

كتب: باسل الحلواني حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة من أحدث قائمة سعرية لقطع غيار السيارة ساوإيست DX3. وتشمل القائمة السعرية الصادرة عن مجموعة Advertisements IFG جروب، وكيل علامة ساوإيست في مصر، أهم قطع غيار السيارة DX3. IFG جروب، وكيل علامة ساوإيست في مصر، أهم قطع غيار السيارة DX3. ووفقاً لوكيل "ساوإيست"، فإن السيارة DX3، تتوافر بفئتين من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى 239900 جنيه ، و275 ألف جنيه للفئة الثانية. ويوضح الشكل التالي أسعار أهم قطع غيار ساوإيست DX3 في مصر:

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