توديع مطار جدة القديم بعد 4 عقود من الخدمة

الخليج ٣٦٥ نت – ودعّت هيئة الطيران المدني مطار جدة القديم بمقطع فيديو نشرته عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُشير بـه إلى إغلاق الصالة الجنوبية بعد 40 عاماً من الخدمة وانتقال الرحلات إلى الوجهة العالمية الجديدة بالصالة رقم 1.

وكان قد أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يوم الثلاثاء الماضي عبر تويتر، عن إغلاق الصالة الجنوبية بالمطار أمام حركة المسافرين وانتقال كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم (1)، وكانت قد بدأت هيئة للطيران المدني أيضاً في نقل الرحلات سواء المحلية أو العالمية بشكل تدريجي من المطار القديم إلى هذه الصالة الجديدة.

وأظهر الفيديو لقطات مصوّرة للصالة رقم (1) المزودة بأحدث التقنيات العالمية، والتي تستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، وتشمل 220 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونتر للخدمة الذاتية للركاب، إلى جانب 46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية ونظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين.