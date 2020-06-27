كيا بيجاس 2020 أحدث المنضمين لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها الدائم لتحديث أسطولها وتوفير خيارات متنوعة لعملائها، قامت الوفاق لتأجير السيارات بضم كيا بيجاس 2020.

نظرة عامة

كيا بيجاس هي سيدان مدمجة تقدم خيار متقدم من الرحابة والاقتصادية والعملية، حيث تتميز بأداء معقول ومقصورة رحبة مع مساحة تخزين مُعتبرة.

الخارجية

تتبنى بيجاس لغة تصميم كيا الأيقونية عبر شبك أنف النمر، مع حصولها على مصابيح أمامية هالوجين، أضواء نهارية LED ومصابيح ضباب مع خلفية انسيابية ذات خطوط أنيقة وشبابية.. ما يلائم مظهرها كسيدان صغيرة.

الداخلية

حازت على مقاعد قماشية مريحة مع مميزات بينها شاشة لمسية 7 بوصة للمعلومات الترفيهية، نظام صوتي 6 سماعات، دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مقود متعدد المهام، كاميرا خلفية للمساعدة بالركن

الأمان

4 وسائد هوائية

التحكم الإلكتروني بالثبات

منع انغلاق المكابح

المساعدة ببدء التشغيل على المنحدرات

المحرك

تستمد السيارة طاقتها عبر محرك 1.4 لتر بقوة 95 حصان وعزم 132 نيوتن متر باستهلاك وقود اقتصادي 17.8 كم/لتر.

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هذا ويمكنك طلب كيا بيجاس 2020 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، كما يمكنك الحصول على خدمات الصيانة من الشركة مثل تغيير زيت محرك سيارتك عند باب بيتك.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور