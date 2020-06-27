شفروليه تاهو وجمس يوكون 2021 يبدأ إنتاجهما رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت جنرال موتورز رسمياً إنتاج شفروليه تاهو 2021 وجمس يوكون 2021 في مصنعها بولاية تكساس الأمريكية استعداداً لارسالها للوكلاء حول العالم بعد عدة أشهر من التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

يجدر بالذكر أن الشركة بدأت في بناء تاهو ويوكون ذات قاعدة العجلات العادية فقط، على أن تبدأ في إنتاج سوبربان ذات قاعدة العجلات الطويلة وجمس يوكون XL بعد فترة وجيزة، وستنضم إليهم كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً في وقت لاحق من العام.

يذكر أن جميع سيارات الاس يو في المعاد تصميمها حصلت على منصة T1 والتي ظهرت لأول مرة في شفروليه سيلفرادو 2019 وجمس سييرا، لكن مع تعليق خلفي مستقل جديد كلياً، ومما لا شك فيه، تعتبر هذه السيارات هامة للغاية لعمليات جنرال موتورز، بفضل هامش الربح الكبير ومكانة علامات جنرال موتورز في هذا القطاع من السوق.

وعلى الرغم من حقيقة بدء الإنتاج الآن، إلا أن بعض موديلات شفروليه تاهو 2021 وجمس يوكون تم تأجيلها لبعض الوقت، مثل تاهو RST الأنيقة وجمس يوكون AT4 المخصصة للطرق الوعرة، وجميع الموديلات التي تستمد قوتها من محرك ديزلماكس Duramax سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر، ومن المتوقع أن تنكشف جميعها في خريف هذا العام.

في الختام، تبدأ الأسعار الأمريكية من 50,295 دولار أي 188,600 ريال لتاهو و 51,995 دولار أي 194,980 ريال ليوكون لكن قد يصل سعر الإصدارات الأعلى لما يزيد عن 80,000 دولار (300,000 ريال).

Advertisements