“المرور” يوجه نصائح عند القيادة باتجاه وهج الشمس

الخليج ٣٦٥ نت – قدّمت إدارة المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدة نصائح لقائدي السيارات عند القيادة باتجاه وهج الشمس في فصل الصيف. حيث كتبت إدارة المرور عبر “تويتر”: “أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في وهج الشمس مهم لتجنب تأثيرها على رؤية قائد المركبة للطريق”، ولذلك عند القيادة باتجاه وهج الشمس عليك الالتزام بما يلي: تأكد من نظافة الزجاج الأمامي.

توخي الحذر وتأكد من خلو الطريق من المشاة.

تأكد أن مساحات الزجاج تعمل جيدا.

ارتد النظارات الشمسية إن وجدت.

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