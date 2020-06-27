مرسيدس مايباخ جراند إيديشن ستصنع منها 10 نسخ فقط

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مرسيدس بنز للكشف عن اس كلاس الجديدة، والتي سيأتي معها بالطبع مايباخ S الجديدة بمزايا جديدة كلياً، واليوم أعلنت مرسيدس بنز اليابان عن مايباخ جراند إيديشن محدود الإنتاج حيث سيقتصر إنتاجها على 10 نسخ فقط، والتي ستتاح في السوق الياباني فقط.

واستناداً إلى مرسيدس مايباخ S560 وS560 4Matic، فلن يحصل إصدار جراند إيديشن على جلود نابا عالية الجودة على المقاعد فحسب، بس على الأعمدة وبطانة السقف وواقي الشمس ووحدة التحكم المركزية الأمامية، كما يأتي الإصدار المحدود مجهزاً لأربعة ركاب، كما تحتوي بشكل قياسي على صندوق تبريد وطاولة قابلة للطي للركاب الخلفيين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت السيارة على لمسات حصرية إضافية تشتمل على عجلة قيادة بلونين وحصائر أرضية مخصصة ووسائد تحمل شعار مايباخ مطرزة بها، والكثير من المزايا عالية التقنية.

وفيما يتعلق بخيارات الألوان، فقد ابتكرت مرسيدس عشرة خيارات مختلفة للون الجسم ولون المقصورة، لذا لن يكون هناك نسختين من السيارة متطابقتين، فمثلاً سيكون هناك نسختان فقط باللون الأسود، واحدة بمقصورة بيج والأخرى بمقصورة سوداء، كما يتم تقديم نسخة خضراء واحدة مع مقصورة باللونين البيج والأسود، وغيرهم.

وفي الختام، ستحصل جراند إيديشن على قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بقوة 463 حصان وعزم 700 نيوتن.متر، لتتمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من خمس ثوان، وستتوفر بسعر يصل إلى 270,000 دولار (مليون ريال) تقريباً، أي أكثر من مايباخ S560 بـ 100,000 دولار (375,000 ريال).

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