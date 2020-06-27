الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول الخطوات المتبعة في حال فقدان رخصة القيادة واستمارة السيارة. وجاء رد إدارة المرور بأنه يجب على من فقد رخصة أو استمارة سيارته بأن يقوم بالإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان ومن ثم سداد الرسوم والمخالفات، وأخيراً مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تفعل إذا فقدت الرخصة واستمارة السيارة؟ المرور يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.