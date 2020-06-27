لاندروفر ديسكفري 2021 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت لاندروفر ديسكفري جاهزة لتحديثات منتصف العمر، لذا تعمل الشركة على تطوير نسخة فيس ليفت من سيارة الـ SUV الفاخرة، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لها بالقرب من حلبة نوربرجرينج حيث تم اختبارها.

تُظهر اللقطات التجسسية أن لوحات جسم السيارة والجنوط والمصابيح ظلت دون تغيير، لكن قد يتغير ذلك عند بدء الإنتاج، حيث يُتوقع أن تحصل على تحديثات بسيطة تتضمن مصدات جديدة وشبك أمامي منقح بالإضافة إلى تحديث للمصابيح الأمامية والخلفية.

في حين أن التغييرات الأكبر ستكون في المقصورة، حيث قد تحتوي ديسكفري القادمة على نظام Touch Pro Duo المستخدم في رنج روفر ورنج روفر سبورت ورنج روفر فيلار، ويتميز بنظام ترفيهي بشاشة لمسية بالإضافة إلى شاشة ثانوية لمسية للتحكم في المناخ وإعدادات السيارة، ويمكن أن تحصل أيضاً على أجهزة قياس رقمية ونظام إضاءة محيطي ولكن التأكد من ذلك صعب حتى نلقي نظرة أفضل على المقصورة.

ومن ناحية القوة، فمن المتوقع أن تحصل السيارة على محرك هجين معتدل بجهد 48 فولت مثل المستخدم في رنج روفر سبورت، وربما إصدار هجين بالقابس، وتتميز السيارة بمحرك بست إسطوانات سوبرتشارجد وتوربو سعة 3 لتر، بقوة 355 حصان و495 نيوتن.متر من عزم الدوران بالإضافة إلى 395 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وفي الختام، لا يزال من غير الواضح متى سيتم الكشف عن ديسكفري المحسنة، ولكن قد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت حيث يبدو أن هذا هو نموذج أولي مبكر.

Advertisements