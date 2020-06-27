“بالصور” فورد F-150 2021 تحصل على 11 شبك مختلف!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن F-150 2021 الجديدة لأول مرة بالأمس، والتي حصلت على مزايا تظهر لأول مرة في سيارة بيك اب كاملة الحجم، مثل المحرك الهجين وشاشة لمسية قياس 12 بوصة وحزمة أنظمة الأمان من فورد Co-Pilot 360 بشكل اختياري، إلا أن أبرز ما يميز الموديل الجديد هو حصول طرازات F-150 الـ 13 على 11 شبك بتصميمات مختلفة. XL XL كروم STX XLT XLT كروم XLT سبورت لاريت Advertisements لاريت كروم لاريت سبورت كنج رانش كنج رانش كروم بلاتينيوم ليميتيد

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