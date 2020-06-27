كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبورجيني تعلن عن سيارتها المخصصة للحلبات "SCV12" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة لامبورجيني الكشف بشكل رسمي عن سيارتها عالية الأداء والمخصصة للحلبات "SCV12".

لا شيء تقليدي حول لامبورجيني SCV12 فهي تأتي بتصميم هجومي وانسيابي للغاية وبزوائد أيروديناميكية عديدة وبمصابيح أمامية صغيرة الحجم، ويجدر بالذكر أن شركة لامبورغيني الفرعية Squadra Corse قامت بتطوير السيارة بالكامل ما يجعلها أول سيارات سكوادرا كورسا المستقلة.

عند تدشين السيارة ستكشف لامبروجيني عن جميع التفاصيل ولكنها اكتفت الآن بذكر محرك SCV12 محدودة الإنتاج، وهو أقوى محرك V12 من الشركة ينتج 830 حصان بفضل شواحن التيربو الديناميكية عالية السرعة، وستحمل السيارة ناقل حركة تسلسلي من 6 سرعات.

ستكون تجربة امتلاك لامبورغيني SCV12 فريدة ومميزة إذ لن يتمكن الملاك من قيادتها سوى بعد تدريب معتمد من لامبورغيني، وستقيم الشركة فعاليات وسباقات خاصة لسيارتها.