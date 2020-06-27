حرس الحدود السعودي يجبر 3 قوارب إيرانية عى العودة بعد دخولها مياه المملكة المزيد

الخليج 365السبت 2020/6/27 10:32 م بتوقيت أبوظبي
أجبر حرس الحدود السعودي، السبت، 3 قوارب إيرانية عى العودة بعد دخولها مياه الإقليمية للمملكة.
وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، إنه:" عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الماضي، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية".
وأضاف، في بيان أرودته وكالة الأنباء السعودية، أنه" تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب".
وتابع المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، أنه "وفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها".
وأوضح أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في المياه السعودي.
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