رئيس الاتحاد الأفريقي: أكثر من 90 % من القضايا في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان توصلنا لحل لها المزيد

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، حل معظم القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال فكي، في بيان أصدره، السبت، إنه "تم حل أكثر من 90% من القضايا الخلافية في إطارة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية، التي تضم ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان وجنوب أفريقيا، التي تترأس حاليا الاتحاد، إضافة لخبراء فنيين ، ستعمل على تسوية المسائل القانونية والتقنية التي لا تزال قائمة.

وأضاف فكي، أن هذه اللجنة ستصدر تقريرا حول التقدم الذي سيتم تحقيقه في المفاوضات بعد أسبوع واحد.

ومن جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح :إن" وجود الاتحاد الأفريقي ساعد في تهدئة الأجواء بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات سد النهضة".

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وأضاف في تصريحات صحفية:" أن الاتحاد الأفريقي بعث رسالة طمأنة لمجلس الأمن تفيد أن مسألة سد النهضة لم تصل لمرحلة الصراع الدولي".

والجمعة، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أن قادة مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على عملية تفاوض برئاسة الاتحاد لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة.

وأعلنت السودان ومصر، مساء الجمعة، الاتفاق مع إثيوبيا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن الخرطوم، وأديس أبابا، والقاهرة، اتفقوا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق.

وأضافت الرئاسة المصرية، أيضا في بيان، أن إثيوبيا لن تبدأ في ملء خزان السد من جانب واحد.