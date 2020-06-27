50 نسخة من هيونداي G90 المعدلة.. ميزات أمان مختلفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية ، لطرح نسخة مطورة من طراز G90 ونسخة محدودة الإصدار من طراز G90 "ستاردست" تحت علامتها التجارية المستقلة جينيسيس الشهر المقبل لتعزيز المبيعات.

وقالت الشركة في بيان إن النسخة المطورة من طراز G90 لعام 2021 ستأتي بمحرك بنزين سعة 3.3 لتر ومحرك بنزين بسعة 3.8 لتر ومحرك بنزين سعة 5.0 لتر.

وأضافت الشركة أنها ستبيع 50 سيارة فقط من نسخة محدودة الإصدار من طراز G90 "ستاردست".

وأكدت الشركة أنه تم تجهيز G90 بالعديد من ميزات الأمان، مثل نظام مساعدة لتجنب الاصطدام الخلفي ونظام تعليق التحكم التكيفي ونظام الإضاءة الأمامية الذكي.

وتستعد شركة هيونداي للتخلص من آثار كورونا، بخطة طرح تشمل وصول عدد مميز من الموديلات الجديدة خلال عام 2021 المقبل.

هذا ما كشف عنه تقرير حديث لموقع "أوتو وايز"، الذي ذكر أن الشركة الكورية الجنوبية، أعلنت عن نيتها للكشف رسميا عن مجموعة مميزة من السيارات الجديدة، تأكد منها 5 موديلات حتى الآن.

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وبدأ الموقع هذه القائمة المميزة من السيارات التي تستعد هيونداي لطرحها في 2021، بنسخة هذا العام من طراز هيونداي Tucson.

وقال الموقع إن طراز هيونداي Tucson يعتبر رسميا أعلى سيارات هيونداي مبيعا بالسوق الأمريكية بعد أن بيع من نسخته لعام 2019 أكثر من 137,381 ألف نسخة.

وستكون نسخة 2021 المقبلة من طراز هيونداي Tucson هي الجيل الرابع من هذا الطراز المميز.

وتراجعت مبيعات شركة هيونداي وكيا التابعة لها في أمريكا 39% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بأبريل من العام السابق؛ ما يعزى لتأثير جائحة كورونا على صناعة السيارات.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، باعت الشركتان 66,479 سيارة في أكبر سوق سيارات بالعالم الشهر الماضي، وسجلت تراجعا بعدد 108,410 وحدات مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات الشركة.



