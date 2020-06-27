مراسلنا: القوات اليمنية المشتركة تدمر طائرة حوثية بدون طيار جنوب الحديدة المزيد

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، مساء السبت، إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي جنوب مدينة الحديدة، غربي البلاد، فيما تم إحباط محاولة تسلل للانقلابيين، شمال غرب مدينة تعز.



وقالت القوات المشتركة، في بيان، إنها رصدت طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي كانت تحلق فوق سماء مدينة "الدريهمي" جنوب الحديدة، قبل أن يتم استهدافها وإسقاطها بسلاح مناسب، لم يتم الكشف عنه.

وأشار البيان، إلى أن المليشيا الحوثية، تواصل خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، بهدف القضاء على مساعي السلام.

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وفي ذات السياق، تمكنت قوات الجيش الوطني، من إحباط محاولة تسلل شنتها المليشيا الحوثية على عدد من المواقع شمال غرب مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري لـ"الخليج 365"، إن المليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع الدفاع الجوي، وذلك تحت غطاء ناري مكثف، لكنه لم إحباط محاولة تقدمهم بعد تكبيدهم عدد من القتلى والجرحى.

وفي محافظة الضالع، قتل طفلان، السبت أيضاً، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة "مريس" شمال المحافظة، وفقا لمصادر محلية.