مقارنة فورد F-150 2021 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – مع تدشين فورد F-150 2021 بتغييرات متعددة في التصميم والتقنيات ومولدات الطاقة، نقدم لكم أهم المقارنات بينها وبين موديل 2020.

من ناحية التصميم الخارجي نرى بعض التغييرات المحدودة، مثل المقدمة الأكثر عصرية وأقواس العجلات الأكثر عضلية والمصابيح الخلفية المبسطة المثلثة في الموديل الجديد.

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التغييرات أبرز في الداخلية مع إعادة تصميم لوحة القيادة بالكامل ووضح شاشة لمسية ضخمة 12.0 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع إعادة تصميم لوحة العدادات كذلك، والتي ستتوفر بقياس 4 إنش أو 12.3 إنش لبعض النسخ.

تم تصميم الكونسول الوسطي بطريقة تعطي مساحة للعمل أثناء توقف البيك أب، مع إمكانية طي المقاعد بـ 180 درجة وهي مجهزة لكي تستريح أو تنام عليها، كما يتاح النظام الصوتي بانج أند أولوفسن بـ 8 أو 18 سماعة، ما يعطي تجربة صوتية استثنائية فائقة النقاء.

من أهم إضافات الموديل هي محرك هايبرد جديد كلياً 5 لتر 6 سلندر بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، وفي حين لم تكشف تفاصيله إلا أن فورد أكدت تزويد المحرك الكهربائي به بقوة 47 حصان ما يوفر قدرة سحب 5,445 كجم ومدى سير 1,125 كم بخزان الوقود الممتليء.