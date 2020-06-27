هل تسببت التكنولوجيا في زيادة مشاكل السيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة حديثة قدمتها شركة “جيه.دي باور” المتخصصة في دراسات السوق في أمريكا، عن معاناة ملاك السيارات الجديدة من المشاكل التي تظهر بسياراتهم خلال أول 3 شهور من شرائها، وذلك بسبب زيادة التكنولوجية المتقدمة في السيارات الحديثة.
وشمل الاستطلاع الذي أجرته الشركة الأمريكية أكثر من 87 ألف من مالكي السيارات الجديدة طراز 2020 خلال أول 3 شهور من شراء السيارة.
وأوضحت الدراسة أن عدد المشاكل التي واجهت ملاك السيارات الحديثة زادت مقارنة بنتائج المسح في العام الماضي.
ووفقاً للدراسة، فإن نسبة متوسط ظهور المشاكل تبلغ مشكلة لكل 100 سيارة جديدة مقابل 93 مشكلة لكل 100 سيارة في العام الماضي.
وأشار دوج بيتس رئيس قطاع السيارات في شركة “جيه.دي باور” إلى أنه كلما زادت التقنيات المتقدمة في السيارة “زادت فرص ظهور المشكلات فيها، وأن هذا يفسر لماذا تحتل السيارات الفارهة ذات التقنيات المتطورة الكثيرة مرتبة متدنية نسبيا في تصنيف جيه.دي باور لجودة السيارات خلال السنوات الأخيرة.
وظهر من خلال النتائج احتلال طرازات جينيسيس المركز الثاني من حيث عدد المشكلات حيث سجلت 142 مشكلة لكل 100 سيارة.
أما طرازات لكزس فقد سجلت الدراسة ظهور 159 مشكلة في كل 100 سيارة من إنتاجها، بينما سجلت سيارات كاديلاك 162 مشكلة لكل 100 سيارة.
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