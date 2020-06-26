موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 5.2 مليار دولار المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/6/26 11:58 م بتوقيت أبوظبي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على تنفيذ اتفاق استعداد ائتماني يسمح بإقراض مصر 5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرا.
ويهدف القرض إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج "سيساعد أيضا السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية".
وأضاف أن القرض "يدعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدما".
وفي وقت سابق، قال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو/ أيار إلى الخامس من يونيو/ حزيران.
وأوضحت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان "اتفاق الاستعداد الائتماني يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل صدمة كوفيد-19 مع مواصلة المضي قدما في إصلاحات هيكلية هامة".
وأضافت: "سيحمي هذا المكاسب التي حققتها مصر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستدامة التعافي وكذلك تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا وخلق وظائف على المدى المتوسط".
وكان الصندوق قد أعلن في أبريل الماضي عن موافقة مجلسه التنفيذي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) .
وقال إن التمويل سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررًا وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.
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