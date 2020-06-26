مكلارين ستقترض من بنك البحرين الوطني لتفادي الإفلاس

الخليج ٣٦٥ نت – تتجه مجموعة مكلارين للاقتراض من بنك البحرين الوطني بعد ما تعرّضت لـه من نقص طارئ في السيولة المالية، إذ تشير الوثائق القانونية إلى أن مكلارين بحاجة إلى 280 مليون جنيه استرليني بحلول منتصف يوليو، نظراً لتأثير أزمة جائحة كورونا على الشركة.

ويمتلك صندوق الثروة السيادية البحريني الممثل بشركة ممتلكات القابضة 44% من بنك البحرين الوطني، وتبلغ حصة ممتلكات 65% من مكلارين، كما أن قرضاً مالياً بين الشريكين سيكون ضمن شروط مخففة مقارنة بأي قرض من جهة خارجية، وستسمح هذه الخطوة بتأمين أولى خطوات إعادة التمويل من منظمة “صديقة”.

وكانت مكلارين قد تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا البريطانية يوم 8 يونيو ضد بنك “ترستيز”، أكدت فيه ضرورة إنهاء الإجراءات القانونية مؤكدة جهوزيتها للإيفاء بكامل المتطلبات، وتسريع الإجراءات القانونية الضرورية لتتمكن من التصرف بممتلكاتها، وقد أشار القاضي “أنطوني مان” إلى ضرورة الإسراع في حسم المسألة مع جلسات قضائية تبدأ منذ 2 يوليو المقبل.

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وأشارت مكلارين إلى الأهمية الكبيرة التي يحملها عامل التوقيت من أجل حسم المسألة، حيث أوضحت أن التكتيك المستعمل يبدو أنه مصمم لخلق وضع ينفذ فيه الوقت من المنظمة ما يجبرها على التخلي عن خططها، ويبدو أن الاقتراض من بنك البحرين الوطني قد يؤمن حاجة مكلارين السريعة للسيولة، حتى لو لم تفلح مساعيها القضائية.