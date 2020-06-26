عرض تمويل سيارات لكزس 2020 من مصرف الراجحي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات لكزس 2020 من مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات، بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية مع تأجيل أول ثلاث أقساط. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: تأجير السيارات بتحويل الراتب بدون دفعة أولى بدون رسوم إدارية الدفعة الأخيرة حتى 40% المدة 57 شهر معدل النسبة السنوي يبدأ من 7.59%

الشروط والأحكام: تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي

يسري العرض من 1 سبتمبر حتى تاريخ يونيو 2020 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط صورة العرض: Advertisements

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