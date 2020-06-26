حيلة بسيطة تجنبك ارتفاع حرارة الفرامل في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعاني كثير من قائدي السيارات من ارتفاع حرارة المكابح في الصيف خاصة عند النزول في المنحدرات، حيث يضطر السائقين إلى الضغط على الفرامل بكثرة لخفض السرعة، مما يؤدي الى ارتفاع حرارة المكابح بشدة.



ومن المتعارف أن ارتفاع حرارة المكابح يمثل خطورة كبيرة على سلامة السيارة، حيث أنها تتسبب في ضعف أدائها وعدم استجابتها بالشكل المناسب.

ويعد استخدام علبة السرعة بالسيارة عند نزول المنحدرات من أفضل الطرق التي تجنبك ارتفاع حرارة المكابح، حيث يتم استعمال السرعات الأبطأ لتجنب الضغط المتكرر على الفرامل.

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وكمثال على ذلك، فعند قيادة السيارة التي تمتلك ناقل حركة يدوي يتم وضع الغيار على الثاني أو الثالث، عند النزول في المنحدرات، مما يساعد على عدم زيادة السرعة وعدم الضغط المتكرر على الفرامل.

أما في حال قيادة سيارة تمتلك علبة سرعة أوتوماتيكي، فهنا يجب أن تقوم بنقلها الى وضعية التحكم اليدوي، من أجل التحكم في عدم الانتقال للسرعة الاعلى.

وفي السيارات الأوتوماتيكي التي لا يتوفر بها وضع التحكم اليدوي، أضافت بعض الشركات المصنعة للسيارات الزر Hold في سياراتها، وتتمثل وظيفته عند الضغط عليه بتثبيت السرعة على حد معين، مما يساعد على عدم الضغط المتكرر على الفرامل.