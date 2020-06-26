“بالصور” شاهد أصغر 7 سيارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – تسعى الشركات العالمية لصناعة السيارات إلى إرضاء المستهلكين من خلال طرح طرازات متنوعة من السيارات، منها السيارات SUV الضخمة، والرياضية، وغيره.

لكن شهد عالم السيارات طرح مجموعة استثنائية من الطرازات، كانت تحمل المحركات الأصغر حجما في تاريخ الصناعة، والتي لاقت استحسان المستهلكين، واليوم نستعرض أبرز السيارات التي طرحت عبر التاريخ بمحركات صغيرة.

1- طراز Peel P50

تعد سيارة Peel P50 من أصغر السيارات التي صنعت في التاريخ، وتمتلك رقما قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر سيارة تصنيعية تطرح في العالم، حيث كانت تعمل بمحرك بقوة 49 سي سي.

2- طراز Bond Minicar

تستخدم سيارة Bond Minicar ثاني أصغر محرك في تاريخ صناعة السيارات، ويعمل محركه بقوة 122 سي سي، وينتج قوة 5 حصان.

3- طراز Messerschmitt KR175

يعتمد طراز Messerschmitt KR175 على محرك صغير بقوة 173 سي سي، وينتج قوة 9 أحصنة فقط، ولقد طرح منها 19,668 نسخة.

4- طراز Heinkel Cabin Cruiser

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ظهر طراز طراز Heinkel Cabin Cruiser في الخمسينيات، وكان يعتمد على محرك بقوة 174 سي سي، وصنعت منه 23,000 ألف نسخة.

5- طراز Isetta

تم طرح طراز Isetta في الخمسينيات أيضاً، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك صغير بقوة 245 سي سي.

6- طراز Fortwo

يعد طراز Fortwo من الموديلات المعاصرة، ويتبع ماركة “سمار” التابعة لمجموعة مرسيدس، ويعتمد على محرك بقوة 599 سي سي، ينتج قوة 54 حصان فقط.

7- طراز Tata Nano

طرح طراز Tata Nano في عام 2008، ويتبع شركة “تاتا” الهندية، ويعتمد على محرك صغير بقوة 624 سي سي، وينتج قوة 37 حصان.