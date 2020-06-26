عرض تمويل كيا كادينزا 2021 من مصرف الراجحي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات كيا 2021 من مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة الجبر للسيارات، بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية.

يسري حتى تاريخ 30 يونيو 2020 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا كادينزا موديل 2021:

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القسط الشهري : 1450 ريال شهريا .

تفاصيل العرض:

أولاً: إذا كان الراتب محوّل على مصرف الراجحي

تكلفة التمويل: 1.99%

الدفعة الأولى: بدون دفعة أولى

الدفعة الأخيرة: 35%

الرسوم الإدارية: 0%

ثانياً: إذا كان الراتب غير محول على مصرف الراجحي

تكلفة التمويل: 2.99%

الدفعة الأولى: 5% مدني – 10% عسكري

الدفعة الأخيرة: 30%

الرسوم الإدارية: 0%

ملاحظات هامة:

التأمين 4.5%

تقسيط الدفعة الأخيرة لمدة سنة أو سنتين بدوت أرباح

تفويض إلكتروني

التفاويض الداخلية لحد 3 أشخاص مجانا ( أب – أم – زوج – زوجة – أخ – أخت – ابن – بنت )

تغطية تأمينية لدول الخليج

إمكانية تمديد جغرافي بمقابل مادي لـ مصر والأردن والسودان

صورة العرض: