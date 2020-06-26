جيلي هاويوي SUV تدشن رسمياً “60 صورة”

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت جيلي هاويوي في السوق الصيني رسمياً، وهي أكبر SUV لجيلي حتى الآن بداخلية 5 أو 7 ركاب وتصميم خارجي جذاب.

ملامح التصميم مستوحاة من جيلي ايكون الجديدة، خاصة الرفارف وتصميم الداخلية.. كما صرحت جيلي أن السيارة ستتوفر بهيئة الـ 7 مقاعد المنفصلة -على خلاف هيئة الـ 7 مقاعد بأريكة خلفية-، وهي إضافة جيدة للموديل، كما يمكن طي الصف الثاني والثالث من المقاعد لتوفير مساحة تخزينية عملاقة تصل إلى 2,370 لتر.

وتستمد هاويوي قوتها من محرك تيربو 1.8 لتر بقوة 184 حصان وعزم 300 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج 7 سرعات.

في الداخلية نرى شاشة معلومات ترفيهية مركزية 12.3 إنش مع لوحة عدادات LCD قياس 12.3 إنش وعلى الأقل حوالي 17 من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لجيلي،لتشمل نظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني.

كما ستحصل السيارة لاحقاً على محرك 2.0 لتر تيربو جديد يتم تطويره حالياً بالتعاون مع فولفو.

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