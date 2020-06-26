بالصور.. تاريخ ألفا روميو في 100 عام

احتلفت شركة ألفا روميو الإيطالية قبل يومين، بذكرى تأسيسها الـ 110، كواحدة من أعرق وأقدم شركات صناعة السيارات في العالم.

وبهذه المناسبة قدم الموقع الإلكتروني لمجلة "أوتو كار"، رصدا لمراحل تطور الماركة الإيطالية العريقة، من بداية تأسيسها، وأبرز ما قدمته من موديلات عبر التاريخ.

وبدأ الموقع بالحديث عن تأسيس الشركة، التي كانت بدايتها عبر شركة إيطالية باسم S.A.I.D.، تأسست عام 1906 لتصنيع السيارات الفرنسية بإيطاليا، وفي عام 1909 واجهت الشركة دائقة مالية أدت لغلقها، وسعي مؤسسيها لتأسيس شركة أخرى مستقلة بهم، ونتج عن ذلك تأسيس شركة باسم Lombardy Automobile Factory Limited، بمعنى مصنع لومباردي للسيارات المحدودة، واختصارها ALFA.

و تحدث الموقع عن شعار الشركة، الذي قام بتصميمه المصمم "رومانو كاتينيو"، والذي ينقسم لقسمين، الأول يعبر عن الصليب والخلفية البيضاء في إشارة لشعار مدينة ميلانو الإيطالية مسقط رأس الشركة، والجزء الثاني من الشعار لثعبان يخرج من فمه رجل في إشارة للبعث من جديد.

وفي عام 1911 عينت شركة ألفا، المصمم "جوسيبي بيروسي" كمدير لقسم تصميماتها، والذي ساهم في تصنيع وتصميم أول طراز تطرحه الشركة وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 24 حصان فقط، واستمر طرحه حتى عام 1914.

وبداية من عام 1915، بدأ استحواذ المستثمر الإيطالي "نيكولا روميو" على شركة "ألفا"، حتى أصبحا المالك الوحيد للشركة خلال فترة الحرب العالمية الأولى، ليتغير اسم الشركة رسميا لـ ألفا روميو بداية من فبراير عام 1918.

ودخلت الشركة الإيطالية مرحلة التطوير الحقيقية لسياراتها في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، بطرحها لطراز ألفا روميو RL، عام 1922.

وعرفت سيارات ألفا روميو الرياضية بوضع شعار ورقة البرسيم رباعية الأوراق لجلب الحظ، وكان أول من قام بذلك، المتسابق "أوجو سيفوتشي"، الذي وضع هذا العشار على طراز Targa Florio, عام 1923 لجلب الحظ له بسباقات السيارات، ومنذ ذلك الوقت تستمر ألفا روميو بوضع شعار هذه النبة على سياراتها الرياضية تكريما لـ "أوجو".

ومن أبرز الموديلات التي طرحتها ألفا روميو عبر تاريخها، النسخة الأخيرة من فئة 6C التي طرحت عام 1938 بمحرك بسعة 2.5 لتر، واستمر تواجدها بالأسواق حتى عام 1952.

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وطراز Disco Volante الذي عرف أيضا بمسمى طراز 1900 C52 الذي طرحته ألفا روميو عام 1953، والذي شهد تعاون شركة ألفا روميو مع شركة Carozzeria Touring الإيطالية المنافسة لها في ذلك الوقت.

وفي عام 1954، كان الظهور الأول لطراز ألفا روميو Giulietta، والذي توفر في ذلك الوقت بمحرك بسعة 1.3 لتر، وينتج قوة 118 حصان.

ومن أكثر الموديلات المميزة والنادرة التي قدمتها ألفا روميو، طراز 33 Stradale الرياضي، والذي عرف ايضا باسم Tipo 33، وطرح هذا الطراز في الفترة بين عام 1967 و 1969، بعدد محدود 18 نسخة فقط تكلفة النسخة الواحدة منه الآن تصل لـ 10 ملايين دولار.

وفي الفترة بين عامي 1962، و 1977، كان الظهور الأول لطراز Giulia الذي عرف في ذلك الوقت باسم Type 105، وكان يتوفر في هذه الحقبة الزمنية بمحركات بسعة تتراوح بين 1.3 لتر و 1.6 لتر.

وفي فترة التسعينيات، عادت ألفا روميو لطرح موديلات مميزة عبر طراز "سبايدر" الذي شهد تعاون بينها وبين شركة "بينينفرينا" الإيطالية، التي تولت مهمة تصميم هذه النسخة الأولى من "سبايدر" وطرحها خلال عام 1993.

وخلال فترة التسعينيات أيضا، قدمت ألفا روميو، مجموعة من أبرز سياراتها من فئة هاتش باك، كان من ضمنها كل من طراز 156، وطراز 166، وطراز 147 الذي ظهر للمرة الأولى عام 2000.

وفي الفترة بين عام 2007 و 2010، طرحت ألفا روميو أحد أسرع سياراتها الحديثة، وهو طراز 8C المميز، الذي كان يعمل بمحرك بسعة 4.7 لتر، وينتج قوة 444 حصان.

وكان خليفته طراز 4C الرياضي الذي ظهر للمرة الأولى عام 2011 ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك ينت قوة 237 حصان.



