الإمارات: 49 ألف فحص تكشف عن 410 إصابات وشفاء 304 المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/6/26 04:39 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/6/26 04:39 م بتوقيت أبوظبي

الإمارات تجري أكثر من 49 ألف فحص وتكشف عن 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجل 304 حالات شفاء وحالتي وفاة

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