العراق يلقي القبض على 14 مشتبه به في استهداف المنطقة الخضراء المزيد

أوقفت السلطات العراقية، الجمعة، 14 شخصا؛ لاتهامهم بالوقوف وراء استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد، فيما أقدم موالون لهم على حركات استفزازية بالعاصمة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية (تابعة للجيش)، في بيان، إن "الأجهزة المعنية رصدت نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء".

وأضافت: "توفرت معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق وأن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات".

وأشارت إلى أنه"تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدّت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم مِن القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضحت أنه "تم تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب إلقاء القبض والحيلولة دون تنفيذ الأعمال الإرهابي ضد مواقع الدولة، حسب الاختصاص، ونفذ الجهاز المهمة بمهنية عالية، ملقياً القبض على أربعة عشر متهماً مع الأحراز المتمثلة بقاعدتين للإطلاق".



وتابع أنه "حال إتمام عملية التنفيذ شكلت لجنة تحقيقية خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية، أودعت المتهمين لدى الجهة الأمنية المختصة للتحفظ عليهم الى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء".

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ولفت البيان إلى أنه "بعد إتمام عملية إلقاء القبض بشكل واضح تحركت جهات مسلحة (لم يحددها) بعجلات حكومية وبدون موافقات رسمية نحو مقرات حكومية من داخل المنطقة الخضراء وخارجها تقربت مِن أحد مقرات جهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء، واحتكت به تجاوزاً".

وأضافت: "هذه الجهات لا تريد أن تكون جزءاً مِن الدولة والتزاماتها، وتسعى إلى البقاء خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة الدستورية والقانونية".

وأكد البيان "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه خطورة هذا التصرف وتهديده لأمن الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي نبين أن هذه الجهات قد استخدمت قدرات الدولة وبما لا يمكن السماح به تحت أي ذريعة كانت".

وشددت على "الإصرار على مواصلة المسيرة في تحقيق الأمن للشعب العراقي وإيكال الأمر الى القضاء السلطة المختصة".

والأسبوع الماضي، سقطت أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد دون حدوث خسائر بشرية أو مادية.

كما سقطت قبلها ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر .

وتمثل هذه الصواريخ امتداداً لسلسلة من القذائف التي تم إطلاقها على بغداد، وتحديداً المنطقة الخضراء التي تضم أهم مقار البعثات الدبلوماسية ومن بينها السفارة الأمريكية.