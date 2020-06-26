صلاح تجاهل مكة.. كواليس تجمع ليفربول "السري" للاحتفال حتى الصباح

احتفالات صاخبة ورقص وأهازيج ومرح، هكذا كان الوضع في ضاحية ويست ديربي الهادئة شمال مدينة ليفربول الإنجليزية، حيث يقع مركز ميلوود، مقر تدريبات بطل البريمييرليج.



ليفربول توج الخميس بالدوري الإنجليزي رقم 19 في مسيرته، والأول منذ 30 عاما، والأول منذ تغيير مسمى البطولة للبريمييرليج، وذلك بعد خسارة منافسه مانشستر سيتي من مضيفه تشيلسي.

وحسب مصدر بالنادي الإنجليزي لمراسل "العين الرياضية" فإن الفريق تجمع بالكامل، دون مدربه، في مقر تدريبات الفريق، بمبادرة سرية من اللاعبين.

اللاعبون، بحسب المصدر، شاهدوا المباراة، ورفعوا شعار على قدر الإنجاز يكون الاحتفال، وهو ما انطبق على الأجواء الصاخبة، التي استمرت حتى الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش.





ليفربول البطل الوحيد في تاريخ المسابقة التي امتدت لنحو 132 موسما، الذي يتوج باللقب قبل 7 جولات من النهاية.

بعض اللاعبين قاموا بارتداء قمصانا حمراء مكتوب عليها (19-20 تشامبيونز) بمعنى أبطال الدوري موسم 2019 -2020،

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وسيطرت أجواء المرح والأغاني الصاخبة والرقص على احتفالات اللاعبين.

صلاح يتجاهل مكة

النجم المصري محمد صلاح، تجاهل نجلته الكبرى مكة، حيث كان وعد في لقاء تلفزيوني قبل يوم من المباراة، باللعب معها.

ورد صلاح على سؤال حول ما إذا كان سيشاهد لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي، قائلا: "سألعب مع مكة لحين إخباري بالنتيجة".

لكن صلاح كان من بين اللاعبين الذين شاهدوا المباراة بمقر التدريب، واحتفل مع زملاءه باللقب الغائب.





جدير بالذكر أن صلاح أصبح أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة، كما أنه ثاني عربي يظفر باللقب بعد الجزائري رياض محرز الذي حققه رفقة ليستر سيتي في 2016 ومانشستر سيتي بالعام الماضي.

وبات خامس لاعب أفريقي يستطيع الجمع بين لقبي البريمييرليج ودوري أبطال أوروبا في مسيرته بعد دروجبا ومواطنه سالمون كالو والغاني مايكل إيسين والنيجيري جون أوبي ميكيل، وقد حقق هذا الرباعي هذه المعادلة رفقة تشيلسي.