سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، في معظم البنوك الحكومية وشركات الصرافة، وسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 16.11 جنيه للشراء مقابل 16.21 للبيع.

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، رغم انخفاض التضخم في مايو/أيار الماضي واستمرار المتاعب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

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أعلى سعر للدولار

تكرر سعر 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع على الدولار، لدى بنوك عودة والبركة، و العقاري المصري العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي، وبنوك أخرى.

أقل سعر للدولار

سجل سعر الدولار، 16.10 جنيه للشراء و 16.20جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وتكرر السعر في بنك مصر، والمصرف المتحد، والأهلي اليوناني، والإسكندرية.

سعر اليورو والإسترليني

بينما استقر سعر اليورو الأوروبي مسجلا 18.01 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع، وانخفض الجنيه الإسترليني مسجلا 19.97 جنيه للشراء، و 20.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.89 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع على شاشة البنك الأهلي.

