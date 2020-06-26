كاديلاك ليريك كونسيبت تظهر في فيديو تشويقي قبل التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن فيديو تشويقي جديد لسيارة ليريك الكهربائية الاختبارية المنتظر تدشينها في 6 أغسطس، تمهيداً لموديل إنتاجي قادم مبني عليها. وصرحت كاديلاك أن ليريك “تمثل بداية فصل جديد للعلامة.. فصل كهربائي بالكامل سيغير المفاهيم الحالية للتنقل والتواصل”. وكما نرى، ليريك مزودة بشبك أمامي مغلق بالكامل مع فتحات هواء مثلثة وخط سقف متدفق وغطاء محرك قصير وجسد انسيابي مع زخرفات خشبية في الداخلية. من المتوقع طرح كاديلاك ليريك الإنتاجية في 2022 بنفس حجم XT5 الحالية وستعتمد على منصة جنرال موتورز الكهربائية الجديدة كلياً وبطاريات Ultium الثورية للشركة بمدى يصل إلى 650 كيلومتر لكل شحنة. Advertisements

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