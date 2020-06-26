تويوتا تكشف عن امتلاكها لحصة 293 مليون دولار في أوبر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا أنها تمتلك أسهم بقيمة 293 مليون دولار في شركة اوبر.. وهي حصة 0.6% تقريباً من أسهم الشركة الأمريكية العملاقة لطلب سيارات الأجرة.
ويُذكر أن سهم اوبر حالياً يقدر بـ 30.46 دولار، وهو تراجع يتعدى 25% من القمة الأخيرة بـ 41 دولار قبل وباء الكورونا والذي أدى لانهيار الأرباح وعمليات الشركة بشكل عام.
وقد بدأ اهتمام تويوتا بأوبر منذ عامين مع استثمارها لنصف مليار دولار (1.87 مليار ريال) في مشروع مشترك مع اوبر في 2018 لتطوير السيارات ذاتية القيادة.. كما استثمرت تويوتا مبلغاً غير معلن عنه في برنامج تأجير سيارات تويوتا لسائقي اوبر.
ويُذكر أن اوبر أجرت اختبارات واسعة لتقيات القيادة الذاتية قبل حادث في ولاية اريزونا في مارس 2018 لواحدة من سياراتها الذاتية، ما أدى إلى انتقادات واسعة للبرنامج في الولايات المتحدة وتوقفه لتسعة أشهر قبل عودته مجدداً بشكل محدود.
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