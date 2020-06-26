وزير الطيران الباكستاني: 30% من الطيارين معهم رخص طيران مزيفة!

الخليج ٣٦٥ نت – صرح وزير الطيران الباكستاني بحقيقة صادمة وهي أن أكثر من 30% من الطيارين المدنيين في باكستان معهم رخص طيران مزيفة وغير مؤهلين لقيادة طائرة. وصرح الوزير غولام ساروار خان أمام البرلمان الباكستاني أن 262 طيار في باكستان في الواقع لم يأخذوا اختبارات الطيران بانفسهم بل دفعوا أموالا لغيرهم لأخذ الاختبارات بالنيابة عنهم. وقد قامت الوزارة بوقف عمل جميع الطيارين المشتبه بحملهم لرخصة مزيفة، مع تحذير الوزير أن بعض هؤلاء الطيارين شغلوا وظائف في شركات طيران أجنبية.

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