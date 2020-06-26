بالصور.. قائمة سيارات 2020 الأقل سعرا والأعلى في الأداء

شهدت عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات ذات التكلفة المنخفضة، وتحديدا بأسعار أقل من 20 ألف دولار، وقام موقع "كار نيوز" بحصر هذه الموديلات للراغبين في إقتناء سيارات مميزة مع توفير الإنفاق.

بدأت القائمة بالسيارة التي جمعت بين التكلفة المخفضة والتميز في الأداء في الوقت نفسه، وهي طراز هوندا FIT موديل 2020، الذي حصل على تقييم من "كار نيوز" 8.7/10، ويتوفر في الأسواق بتكلفة 16,190 ألف دولار.

وفي المركز الثاني، جاء طراز آخر من ماركة هوندا، هو طراز "سيفيك" بنسخته الأحدث لعام 2020، والذي حصل على تقييم 8.5/10، من خبراء "كار نيوز"، ويتوفر بالأسواق بسعر 19,850 ألف دولار.

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وفي المركز الثالث جاء طراز كيا، Forte موديل 2020، الذي حصل على تقييم 8.3/10 من "كار نيوز"، غير أنه يتوفر بسعر 17,890 ألف دولار.

وفي المركز الرابع جاء من ماركة هيونداي طراز "فيلوستر" بنسخته الجديدة لعام 2020، الذي حصل على تقييم من الموقع 8.2/10، ويتوفر للبيع بالأسواق بسعر 18,800 ألف دولار.

وفي المركز الخامس جاء طراز كيا RIO موديل 2020، الذي حصل على تقييم 8.1/10، ويتوفر بأقل سعر ضمن هذه القائمة يصل لـ 15,850 ألف دولار.



