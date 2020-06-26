فورد F-150 2021 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً “70 صورة وأهم المعلومات”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد رسمياً عن F-150 2021 الجديدة كلياً بتحديثات هامة مقارنة بالموديل الحالي.

كما نرى فإن تغييرات التصميم محدودة، حيث تأتي F-150 بهيكل من الدرجة العسكرية، جنوط ألومنيوم، مصابيح أمامية جديدة، غطاء محرك منتفخ بالجوانب، مصدات مستديرة، رفارف مرتفعة، مع العلم أنه سيتوفر 11 شكل مختلف للشبك الأمامي.

تقول فورد أن F-150 2021 هي أفضل أجيال F-150 بالديناميكية الهوائية عبر تحسينات هيكلية وتصميمية، ما يقلل مقاومة الهواء ويحسّن صرفية الوقود.

حازت الداخلية على تغييرات كبيرة بينها شاشة لمسية للمعلومات الترفيهية 8 أو 12 بوصة، عدادات رقمية 8 أو 12.3 بوصة، مع دعم التحديثات عبر الهواء، أندرويد أوتو، آبل كاربلاي، أمازون أليكسا وغيره.

تم تصميم الكونسول الوسطي بطريقة تعطي مساحة للعمل أثناء توقف البيك أب، مع إمكانية طي المقاعد بـ 180 درجة وهي مجهزة لكي تستريح أو تنام عليها، كما يتاح النظام الصوتي بانج أند أولوفسن بـ 8 أو 18 سماعة، ما يعطي تجربة صوتية استثنائية فائقة النقاء.

تتمتع فورد F-150 بأنظمة تكنولوجية متطورة مساعدة للسائق عبر حزمة كوبايلوت 360 2.0 ما يزوّدها بالتنبيه قبل الاصطدام، فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية، الكشف عن المشاة، مراقبة تشتت السائق، كاميرا رؤية خلفية، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، مساعد القيادة النشط الذي يتيح القيادة بدون وضع اليد على المقود.

ستتوفر مجموعة مولدات طاقة بينها إيكوبوست 2.7 لتر، إيكوبوست 3.6 لتر 6 سلندر، تنفس طبيعي 5 لتر 8 سلندر، تيربو ديزل 3 لتر 6 سلندر.. وسيتاح محرك هايبرد جديد كلياً 3.5 لتر 6 سلندر بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، وفي حين لم تكشف تفاصيله إلا أن فورد أكدت تزويد المحرك الكهربائي به بقوة 47 حصان ما يوفر قدرة سحب 5,445 كجم ومدى سير 1,125 كم بخزان الوقود الممتليء.

هذا وستبدأ فورد F-150 2021 بالوصول إلى السوق الأمريكي في خريف العام الحالي، ونتوقع وصولها إلى الدول العربية خلال الربع الأول من العام المقبل.

Advertisements