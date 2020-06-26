طيار تايلاندي يتجه إلى العمل في خدمة توصيل الطعام بسبب أزمة كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – تحدّثت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن تحوّل عدد من العاملين في صناعة الطيران إلى وظائف أخرى، وكان من بين هؤلاء الطيار المساعد “ناكاراين إنتا” البالغ من العمر 42 عاماً والذي أصبح يعمل في خدمة توصيل الطعام.

وفي التفاصيل، عمل الطيار المساعد “ناكاراين إنتا” في الرحلات الجوية التجارية التايلاندية لأربع سنوات وحالياً يعمل لدى شركة “لاين مان” المحلية لتوصيل الطعام، مشيراً إلى أن الكثيرين من زملائه مكثوا أشهراً دون أي راتب أو دخل بشكل كامل أو تم خفض رواتبهم بنسبة 70%، وذلك بسبب تأثر قطاع الطيران بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأشار “إنتا” إلى أنه لم يستطع الجلوس بمنزله في انتظار المساعدة بل كان عليه البحث عن وظيفة، ولم يجد سوى العمل بدوام جزئي لصالح “لاين مان”، وعلّق: “الآن أنا رجل توصيل الطعام”، وعن وظيفته كطيار، قال: ” العمل داخل قمرة قيادة طائرة كان حلمي طوال حياتي، لكن الخوف من عدم الاستقرار الاقتصادي في هذه الصناعة يقيّد أحلامي”.

وبيّن “إنتا” أن راتبه كان يتراوح في الأيام العادية بين 6000 و8000 دولار شهرياً، لكن منذ منتصف مارس لم يحصل إلا على 30 دولاراً فقط بشكل يومي لتلبية احتياجات أسرته، ولهذا السبب قام بالبحث عن وظيفة أخرى لتأمين دخل شهري لاحتياجات أسرته، واكتشف أن تطبيقات خدمات توصيل الطعام منتعشة بشكل كبير خاصة في العاصمة “بانكوك” أثناء الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.. ولهذا قرر العمل بها.

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