تعرف على خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارة عبر أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارة. وبيّنت الإدارة أنه يُمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على السيارة من خلال منصة أبشر مع شـرح مفصّل للخطوات، وتأتي كما يلي: الدخول على منصة أبشر. الذهاب إلى خدمة الاستعلامات عبر أيقونة خدمات المركبات. اختيار صلاحية التأمين على المركبة. إدخال البيانات اللازمة للاستعلام.

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