عودة تطبيق أوقات منع دخول الشاحنات في جميع مناطق ومدن المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عودة تطبيق أوقات منع دخول الشاحنات في كل مدن المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل؛ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 1441/11/07هـ.
وكانت قد وجهّت وزارة الداخلية في وقت سابق بتمديد ساعات دخول الشاحنات إلى المدن والخروج منها بداية من مساء الجمعة الموافق 1441/7/25هـ؛ مراعاة للظروف الراهنة بما لا يؤثر على الحركة المرورية.
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