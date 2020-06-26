تعرف على أصغر سيارة عبر التاريخ

كتب: باسل الحلواني

تعد السيارة Peel P50، هي أصغر سيارة سواء من ناحية الحجم أو المحرك، على الإطلاق في تاريخ صناعة السيارات حول العالم.

وتحمل هذه السيارة حتى الآن رقما قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر سيارة تصنيعية تطرح في العالم.

Advertisements

وتحمل Peel P50 داخلها أصغر محرك، وهي مزودة بمقعد وحيد

للسائق، وتعمل بمحرك بقوة 49 سي سي، وهي مزودة بباب واحد على اليسار.

وصنعت السيارة خلال الفترة من 1962-1965 من قبل شركة Peel الهندسية في جزيرة آيل أوف مان صممت لتكون سيارة المدينة.