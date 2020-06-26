الفارق بينهما 10 آلاف جنيه.. مقارنة بين "بيجو 508" و"أوبل إنسجنيا جراند سبورت"

كتب: باسل الحلواني

وضعت تخفيضات شركة المنصور وسكوب للاستثمار "مانسكو"، وكيل علامة بيجو الفرنسية في مصر، السيارة بيجو 508 الفاخرة في مواجهة صعبة أمام السيارة الألمانية أوبل انسجنيا جراند سبورت، حيث اعلن وكيل بيجو مؤخراً عن تخفيضات على 508 تصل إلى 30 ألف جنيه.

ومايصعب من المنافسة بين السيارتين أن كلاً من 508، انسجنيا، تقعان في فئة سعرية واحدة، بالإضافة إلى كونهما تزخران بالعديد من الكماليات وعوامل الأمان.

وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد"، مقارنة شاملة بين السيارتين، من حيث الأسعار والمواصفات.



بيجو 508

تحمل السيارة بيجو 508، محرك بنزين بمواصفات "يورو 5" يعمل بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر يولد قوة قدرها 165 حصان وأقصى عزم دوران 240 نيوتن.متر عند 1400 لفة في الدقيقة وتنتقل كل القوة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

وتنطلق السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة، في غضون 8.7 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 7.6 لتر/100 كلم وسعة خزان الوقود 62 لتر.

وعلى مستوى وسائل الأمان زودت السيارة الجديدة بالعديد من مواصفات القياسية، متمثلة في 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام الثبات الالكتروني ESP، نظام تحكم في

توازن السيارة DSC، ونظام مانع الانزلاق ASR، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.ومنحت مقصورة بيجو 508 الداخلية تصميم رياضي جذاب، يتناسب مع التصميم الخارجي، وزودت بلوحة العدادات الرقمية لعرض البيانات للسائق بمقاس 12.3 بوصة، ومقاعد بخاصية التحكم الكهربائي، مع نظام التدليك متعدد النقاط، وتدفئة المقعد الأمامي.وزود السيارة بباقة من وسائل الترفية متمثلة في شاشة 10 بوصة تعمل باللمس، تقبل الاتصال بالهواتف الذكية عن طريق خاصية Mirror Screen، ويمكن من خلالها التحكم في الأوامر الصوتية، إلى جانب خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.وتتوافر بيجو 508 في السوق المحلية بـ3 فئات من التجهيزات، شهدت جميعها تخفيضات مؤخراً، تصل إلى 30 ألف جنيه، ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات السيارة.



أوبل إنسجنيا جراند سبورت

تقدم شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية، السيارة أوبل إنسيجنيا جراند سبورت، التي تنتمي لفئة السيارت السيدان متوسطة الحجم العائلية في السوق المحلية بـ3فئات من التجهيزات.

تعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5

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لتر بقوة 165 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 218 كم/س، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع من الثبات حتى 100 كم في 9.2 ثانية، ومتوسط استهلاك الوقود 6 لترات لكل 100كيلو متر. ويبلغ طول السيارة الكلي 4897 مم والعرض 1863 مم والارتفاع 1455 مم، ويتسع حيز الأمتعة الخلفي "الشنطة" إلى 490 لترًا مكعبًا، وتقف على إطارات رياضية قياس 18 بوصة.تقدم السيارة بعدد من وسائل المساعدة والأمان القياسية أبرزها فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD للتوزيع الفرامل إلكترونيًا، والوسائد الهوائية، وأحزمة أمان خلفية، ومثبت للسرعة، وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.كما يتوفر بأوبل إنسيجنيا جراند سبورت زر لتشغيل وإيقاف المحرك، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية طي المرايا الجانبية كهربائيًا؛ بالإضافة إلى مساحات بحساسات للأمطار وحساسات ركن وكاميرا خلفية، وتكييف هواء أوتوماتيك وتتوفر بالفئة الثانية.وتمتاز الفئة كاملة التجهيز من السيارة عن الفئتين الأولى والثانية بفتحة سقف كهربائية، ومصابيح LED أمامية وإضاءات زينون وتكييف أوتوماتيك ثنائي النطاق.

تحتوي على جنوط رياضية 18 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طى المرايات الجانبية كهربائيًا، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة.

وتمتاز السيارة بباقة من التجهيزات المتطورة لجميع العملاء بشكل اختياري، بينها المقاعد الصحية المطورة داخل مراكز طبية متخصصة لتناسب مرضى العمود الفقري، فضلًا عن خاصية التدفئة والتدليك وتعديل مستوى المقعد كهربيًا، وتجهيزات جلدية فاخرة.

أما عن أسعار السيارة فيوضح الجدول التالي أسعار الفئات الـ3 لأوبل انسجنيا جراند سبورت.