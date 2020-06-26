موجز العين للسيارات.. أكبر خطط فولكسفاجن و"لاند روفر" تخوض حرب"جيب"

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تعتبر شركة لاند روفر البريطانية، من أبرز الشركات المصنعة للسيارات الـ SUV ذات العزم القوي في العالم، وكانت هذه هي الماركة التي واجهت بها بريطانيا، هيمنة شركة JEEP الأمريكية على سوق سيارات الدفع الرباعي و الـ SUV في أربعينيات القرن الماضي.

تعتزم شركة فولكسفاجن طرح 34 طرازا جديدا خلال العام، بما يمثل أكبر خطة لطرح الطرز الجديدة في تاريخ الشركة الألمانية، وفقا لتصريحات رالف براندشتاتير مدير التشغيل في الشركة والرئيس التنفيذي المختار للشركة.



شهد عالم السيارات طرح مجموعة استثنائية من الموديلات، كانت تحمل المحركات الأصغر حجما في تاريخ الصناعة، على عكس سياسات التصنيع المعهودة لشركات السيارات التي تسعى دائما لطرح سياراتها بمحركات ضخمة وقوية.

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بدأت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز إضافة خصائص المساعد الشخصي الرقمي الذي يعمل بالأوامر الصوتية "اليكسا" من شركة أمازون إلى سياراتها.

شدد خبير السيارات الألماني يورجن بنته على ضرورة تخزين الأمتعة في السيارة بشكل صحيح للحفاظ على سلامة وأمان القيادة أثناء السفر، وتجنب الحوادث العارضة.

احتفلت ماركة لوتس البريطانية المصنعة للسيارات الرياضية بذكرى 20 عاما على طرح طراز Exige Series 1، الذي ظهر للمرة الأولى في عام 2000.

اعترف ملاك أكثر من 87 ألف سيارة طراز 2020 أن السيارات ذات التكنولوجيا المتقدمة باتت "نقمة" في عصرنا الحالي، لأنها تزيد من احتمالات المعاناة من مشكلات معقدة لا توجد في السيارات البسيطة.

