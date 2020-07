جيسي كومباس تصبح أسرع امرأة في العالم بسرعة 841.338 كم/س!

الخليج ٣٦٥ نت – في أغسطس 2019، شهد عالم السيارات مأساة كبيرة عندما توفيت جيسي كومبس في حادث تحطم أثناء محاولتها لتسجيل رقم قياسي جديد لأعلى سرعة على وجه الأرض، والآن، اعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإنجازها خلال ذلك الحدث، من خلال اعطائها لقب أسرع امرأة على وجه الأرض على مركبة بأربعة عجلات، وذلك لوصولها إلى سرعة 841.338 كم/س.

يذكر أن جيسي كومبس كانت تقود سيارة نفاثة على بحيرة جافة في صحراء ألفورد بولاية أوريغون الأمريكية، وذلك في محاولة للتغلب على سرعتها السابقة البالغة 641 كم/س في عام 2013، في حين أن سرعتها قبل الحادث كان كافياً لتحطيم الرقم القياسي المسجل بموسوعة جينيس مند عام 1976 والتي بلغت 825.1 كم/س.

كانت جيسي كومبس تبلغ من العمر 39 عاماً فقط عندما توفيت، وحتى في ذلك السن الصغير نسبياً، فقد اكتسبت احتراماً كبيراً في عالم السيارات الذي يُسيطر عليه الذكور إلى حد كبير كصانع ومتسابق ومضيف برامج وغير ذلك، كما أنها حققت نجاحاً في سباقات السيارات أكثر من مجرد محاولات لتسجيل أعلى سرعة على الأرض، حيث كانت أول امرأة تفوز ببطولة Ultra of King King of the Hammers بجانب بطولات أخرى.

في الختام، يذكر أنه احتفالاً بحياتها الحافلة، عقد متحف بيترسون للسيارات بلوس أنجلوس معرضاً في عام 2019 بعنوان Jessi Combs: Life At Full Speed، كن يحتوي على دراجاتها النارية ومعدات اللحام وجوائز السباقات، وذهبت التبرعات خلال هذا الحدث إلى مؤسسة جيسي كومبس لدعم النساء في صناعة السيارات.