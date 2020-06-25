تحطم لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر بعد 20 دقيقة فقط من شرائها

الخليج ٣٦٥ نت – لم تمض على سعادة صاحب هذه اللامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدر بسيارته غير 20 دقيقة فقط بعد خروجها من الوكالة قبل دمارها بشكل مؤسف في حادث بريطاني.

شرطة مدينة ويست يوركشير صرحت أن السوبركار توقفت فجأة على الطريق السريع لـ “عطل ميكانيكي”، ما أدى إلى اصطدام سيارة فان باللامبورجيني من الوراء وتدمير الخلفية بالكامل.

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الضرر على السوبركار يبدو نهائياً ولا أمل في صيانتها، خاصة مع دخول الضرر لمقصورة المحرك كذلك.

في حالة كانت هذه اللامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدر جديدة فستكلف 308,859 دولار على الأقل (1.15 مليون ريال).. وبالنسبة لصاحب اللامبورجيني فلا نعلم ما إذا كان أصيب بأذى أم لا في الحادث.. أما صاحب الفان فقد أصيب بجروح خفيفة في رأسه.